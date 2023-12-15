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Спасатели предупредили о сильном ветре в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В ГУ МЧС России по Свердловской области призвали граждан быть бдительными и осторожными в связи с ожидающимся завтра сильным ветром.
По данным синоптиков, 21 декабря в регионе ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду.
При ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
По данным синоптиков, 21 декабря в регионе ожидается ветер с порывами до 23 метров в секунду.
«Если сильный ветер застал вас на улице держитесь как можно дальше от легких построек, зданий, мостов, эстакад, линий электропередачи, деревьев, рек, озер и промышленных объектов. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий»,
– напомнили в МЧС.
При ЧП нужно звонить по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России «101» или единому номеру вызова экстренных служб «112».
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