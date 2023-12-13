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В свердловском УГИБДД предупредили о изменении графика работы экзаменационных отделений в праздники
Фото: УГИБДД по Свердловской области
В УГИБДД по Свердловской области предупредили об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период праздничных дней.
Сообщается, что 30, 31 декабря и 1,2,6,7 января принимать горожан по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений, проведению экзаменов, регистрации транспорта не будут. Обратиться можно будет после праздничных выходных или 3, 4 и 5 января – в эти дни соответствующие отделения будут работать в обычном режиме.
Там также отметили, что запланировать визит в межрайонные экзаменационные и регистрационные отделения на удобное время, выбрав нужную дату и время посещения, можно через «Госуслуги».
Сообщается, что 30, 31 декабря и 1,2,6,7 января принимать горожан по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений, проведению экзаменов, регистрации транспорта не будут. Обратиться можно будет после праздничных выходных или 3, 4 и 5 января – в эти дни соответствующие отделения будут работать в обычном режиме.
Там также отметили, что запланировать визит в межрайонные экзаменационные и регистрационные отделения на удобное время, выбрав нужную дату и время посещения, можно через «Госуслуги».
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