В свердловском УГИБДД предупредили о изменении графика работы экзаменационных отделений в праздники

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В УГИБДД по Свердловской области предупредили об изменении графика работы регистрационно-экзаменационных подразделений в период праздничных дней.Сообщается, что 30, 31 декабря и 1,2,6,7 января принимать горожан по вопросам выдачи и замены водительских удостоверений, проведению экзаменов, регистрации транспорта не будут. Обратиться можно будет после праздничных выходных или 3, 4 и 5 января – в эти дни соответствующие отделения будут работать в обычном режиме.Там также отметили, что запланировать визит в межрайонные экзаменационные и регистрационные отделения на удобное время, выбрав нужную дату и время посещения, можно через «Госуслуги».