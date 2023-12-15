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Екатеринбуржцы пожаловались на местный фитнес-клуб
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости (архивное фото)
Екатеринбуржцы пожаловались на местный фитнес-клуб, в котором, как заявляется, посетителям обещали, что абонемент начнет действовать только после открытия всех зон центра, но в итоге его срок действия закончился раньше.
Как рассказала сообществу «Инцидент Екатеринбург» одна из пострадавших девушек, она приобрела абонемент за несколько недель до открытия фитнес-центра, 31 июля 2022 года. Тогда при оплате менеджеры пообещали девушке, что абонемент начнет действовать только после того, как в центре заработают все зоны. Со слов горожанки, на тот момент в фитнес-клубе работал только тренажерный зал, душевых не было.
В фитнес-клубе, по словам девушки, на претензии ей ответили, что у них сменилось руководство.
По данным паблика, пострадавших более 300 человек, и сейчас они готовят коллективные жалобы в различные инстанции.
Как рассказала сообществу «Инцидент Екатеринбург» одна из пострадавших девушек, она приобрела абонемент за несколько недель до открытия фитнес-центра, 31 июля 2022 года. Тогда при оплате менеджеры пообещали девушке, что абонемент начнет действовать только после того, как в центре заработают все зоны. Со слов горожанки, на тот момент в фитнес-клубе работал только тренажерный зал, душевых не было.
«По поводу бассейна постоянно "кормили завтраками": говорили, то чаша застряла в Италии, то ремонт затягивается. В общем постоянно передвигали сроки. Но менеджеры уверяли, что абонемент не начнет действовать до открытия бассейна. И в итоге вчера вечером мне приходит сообщение, что срок договора вышел. Хотя он должен был выйти 1 августа 2024 года»,
– приводят слова горожанки в сообществе.
В фитнес-клубе, по словам девушки, на претензии ей ответили, что у них сменилось руководство.
По данным паблика, пострадавших более 300 человек, и сейчас они готовят коллективные жалобы в различные инстанции.
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