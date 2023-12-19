В уральской столице 11-летний школьник попал под машину

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне вечером в уральской столице на улице Данилы Зверева, напротив 5-го дома, под машину попал 11-летний мальчик, решивший перебежать через дорогу в неположенном для этого месте.Как сообщили «Вечерним ведомостям» в ГИБДД Екатеринбурга, в результате аварии мальчика с различными травмами доставили в лечебное учреждение, где ему сейчас оказывают всю необходимую помощь. По словам водителя, сбившего ребенка, школьник неожиданно выскочил перед ним из-за левого потока автомобилей.Мама школьника рассказала, что её сын в тот вечер возвращался домой с секции по шахматам. Почему он решил перебежать через дорогу, она ответить не смогла.В ГИБДД также заявили, что сотрудники полиции заглянут в школу, где обучается мальчик, чтобы выяснить, как учащимся там детям объясняют правила дорожного движения.