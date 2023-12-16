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Пермяки узнают о печальном и удачном опыте озеленения Екатеринбурга
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
В пермском Центре городской культуры в среду, 20 декабря, интересующиеся соберутся на лекцию о проблемах озеленения современных российских городов. За образец такого города взят Екатеринбург.
Лекцию о том, как волонтёры и специалисты пытаются превратить Екатеринбург в зелёный оазис, и с какими препятствиями им приходится сталкиваться, пермякам прочтёт Дмитрий Москвин. Екатеринбургский экскурсовод, политолог, исследователь городской среды известен своей активной позицией в делах защиты истории Екатеринбурга и его природных уголков.
«Екатеринбург благодаря потрясающему энтузиазму и высокому профессионализму отдельных селекционеров, ботаников, исследователей и созданных ими институций «зелёного строительства» мог бы стать не только лидером, но, прежде всего, ресурсной и компетентностной базой для озеленения городов Урала. Отчасти такая амбиция проявляла себя в ХХ веке, но не стала устойчивым трендом. Сейчас на нас соседи показывают пальцем и ропот «как так можно-то?!» из неслышимого гула становится политическим вопросом. Можно сколько угодно на московских форумах пускать пыль в глаза с презентациями «самого-самого водно-зелёного каркаса», но похоже никакого убедительного кейса мы на федеральном и даже региональном уровне предложить не можем», — не без горечи размышляет он в преддверии завтрашней лекции.
Лекцию о том, как волонтёры и специалисты пытаются превратить Екатеринбург в зелёный оазис, и с какими препятствиями им приходится сталкиваться, пермякам прочтёт Дмитрий Москвин. Екатеринбургский экскурсовод, политолог, исследователь городской среды известен своей активной позицией в делах защиты истории Екатеринбурга и его природных уголков.
«Екатеринбург благодаря потрясающему энтузиазму и высокому профессионализму отдельных селекционеров, ботаников, исследователей и созданных ими институций «зелёного строительства» мог бы стать не только лидером, но, прежде всего, ресурсной и компетентностной базой для озеленения городов Урала. Отчасти такая амбиция проявляла себя в ХХ веке, но не стала устойчивым трендом. Сейчас на нас соседи показывают пальцем и ропот «как так можно-то?!» из неслышимого гула становится политическим вопросом. Можно сколько угодно на московских форумах пускать пыль в глаза с презентациями «самого-самого водно-зелёного каркаса», но похоже никакого убедительного кейса мы на федеральном и даже региональном уровне предложить не можем», — не без горечи размышляет он в преддверии завтрашней лекции.
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