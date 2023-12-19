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Режевское предприятие оштрафовали за загрязнение водохранилища
Фото: Юлия Кольтенберг
Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура добилась административного наказания для режевского муниципального унитарного предприятия, которое сбрасывало сточные воды в местное водохранилище. «РежПрому» выписали штраф.
Прокурорскими работниками в ходе проверок деятельности МУП «РежПром» удалось установить, что предприятие регулярно загрязняет Режевское водохранилище, сбрасывая туда сточные воды, сформированные промывными водами фильтровальной станции. И хоть разрешительная документация у МУП на это есть, самая фильтровальная станция работает с нарушением закона: она не поставлена на учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Мало того, было установлено, что «РежПром» вместе со сточными водами сбрасывает в водохранилище и загрязняющие вещества. Это подтвердили анализы сточной воды в месте их сброса после очистки. В числе таких веществ — железо и алюминий.
В связи с выявленными нарушениями были возбуждены два административных дела: одно — за невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а второе — за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.
В итоге, предприятию «РежПром» было вынесено предупреждение и выписан штраф в размере 80 тысяч рублей. Надеяться, что это послужит уроком предприятию, не приходится: штраф для юридического лица не такой уж и большой, а «РежПром» и прежде штрафовали за нарушения требований законодательства об охране окружающей среды, и, как видим, от рецидивов это руководство МУПа не удержало.
Прокурорскими работниками в ходе проверок деятельности МУП «РежПром» удалось установить, что предприятие регулярно загрязняет Режевское водохранилище, сбрасывая туда сточные воды, сформированные промывными водами фильтровальной станции. И хоть разрешительная документация у МУП на это есть, самая фильтровальная станция работает с нарушением закона: она не поставлена на учет в качестве объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Мало того, было установлено, что «РежПром» вместе со сточными водами сбрасывает в водохранилище и загрязняющие вещества. Это подтвердили анализы сточной воды в месте их сброса после очистки. В числе таких веществ — железо и алюминий.
В связи с выявленными нарушениями были возбуждены два административных дела: одно — за невыполнение обязанности по подаче заявки на постановку на государственный учет объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, а второе — за нарушение правил водопользования при сбросе сточных вод в водные объекты.
В итоге, предприятию «РежПром» было вынесено предупреждение и выписан штраф в размере 80 тысяч рублей. Надеяться, что это послужит уроком предприятию, не приходится: штраф для юридического лица не такой уж и большой, а «РежПром» и прежде штрафовали за нарушения требований законодательства об охране окружающей среды, и, как видим, от рецидивов это руководство МУПа не удержало.
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