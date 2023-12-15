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Жителю Нижнего Тагила грозят 15 лет тюрьмы за нанесение смертельных травм сожительнице
Иллюстрация: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, который жесткого избил свою сожительницу за то, что она спрятала от него алкоголь. Потерпевшая скончалась в результате черепно-мозговой травмы.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 31 мая 2023 года. По версии следствия, обвиняемый вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки. В какой-то момент девушка решила спрятать от своего молодого человека алкоголь, чем разозлила его. В результате мужчина принялся избивать свою подругу.
Девушка скончалась в ту же ночь.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученная потерпевшей травма была квалифицирована как повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью, осложнившейся отеком головного мозга.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Отмечается, что в декабре 2020 года обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за избиение той же девушки. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание), но в июле 2021 года дело прекратили из-за заявления потерпевшей о примирении сторон.
Инцидент, о котором идет речь, произошел 31 мая 2023 года. По версии следствия, обвиняемый вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки. В какой-то момент девушка решила спрятать от своего молодого человека алкоголь, чем разозлила его. В результате мужчина принялся избивать свою подругу.
«После нанесения ударов обвиняемый, не предприняв каких-либо мер к вызову скорой медицинской помощи и оказанию сожительнице медицинской помощи, лег рядом с ней спать»,
– рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.
Девушка скончалась в ту же ночь.
Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученная потерпевшей травма была квалифицирована как повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью, осложнившейся отеком головного мозга.
Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Отмечается, что в декабре 2020 года обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за избиение той же девушки. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание), но в июле 2021 года дело прекратили из-за заявления потерпевшей о примирении сторон.
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