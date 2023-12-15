Жителю Нижнего Тагила грозят 15 лет тюрьмы за нанесение смертельных травм сожительнице





– рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры. «После нанесения ударов обвиняемый, не предприняв каких-либо мер к вызову скорой медицинской помощи и оказанию сожительнице медицинской помощи, лег рядом с ней спать»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Нижнем Тагиле будут судить местного жителя, который жесткого избил свою сожительницу за то, что она спрятала от него алкоголь. Потерпевшая скончалась в результате черепно-мозговой травмы.Инцидент, о котором идет речь, произошел 31 мая 2023 года. По версии следствия, обвиняемый вместе со своей сожительницей распивали спиртные напитки. В какой-то момент девушка решила спрятать от своего молодого человека алкоголь, чем разозлила его. В результате мужчина принялся избивать свою подругу.Девушка скончалась в ту же ночь.Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, полученная потерпевшей травма была квалифицирована как повлекшая причинение тяжкого вреда здоровью, осложнившейся отеком головного мозга.Мужчине было предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).Отмечается, что в декабре 2020 года обвиняемый привлекался к уголовной ответственности за избиение той же девушки. Тогда в отношении него было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 117 УК РФ (истязание), но в июле 2021 года дело прекратили из-за заявления потерпевшей о примирении сторон.