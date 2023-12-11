В праздники по Свердловской железной дороге запустят дополнительные поезда





– говорится в сообщении пресс-службы СвЖД. «Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы будут курсировать по следующим популярным направлениям»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В период новогодних праздников на Свердловской железной дороге увеличится количество поездов дальнего следования. В том числе поездов, следующих из Екатеринбурга, Тюмени и Перми.Сообщается, что из Екатеринбурга дополнительный транспорт будет следовать в Курган, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Казань и Приобье.