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В праздники по Свердловской железной дороге запустят дополнительные поезда
Фото: Вечерние ведомости
В период новогодних праздников на Свердловской железной дороге увеличится количество поездов дальнего следования. В том числе поездов, следующих из Екатеринбурга, Тюмени и Перми.
Сообщается, что из Екатеринбурга дополнительный транспорт будет следовать в Курган, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Казань и Приобье.
«Для удовлетворения повышенного спроса пассажиров на поездки в период новогодних праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда дальнего следования. Составы будут курсировать по следующим популярным направлениям»,
– говорится в сообщении пресс-службы СвЖД.
Сообщается, что из Екатеринбурга дополнительный транспорт будет следовать в Курган, Нижневартовск, Санкт-Петербург, Казань и Приобье.
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