Возрастное ограничение 18+
Екатеринбургский аэропорт Кольцово преодолел планку в семь миллионов пассажиров в год
Фото: пресс-служба Кольцово
Сегодня, 19 декабря, екатеринбургский аэропорт Кольцово преодолел планку в семь миллионов пассажиров в год. Юбилейным пассажиром стал Антон Малагон, летевший со своей супругой и двумя детьми в Москву.
Также всех пассажиров юбилейного рейса угостили праздничным тортом.
Отмечается, что большую роль в преодолении планки в семь миллионов сыграла авиакомпания «Уральские авиалинии», количество пассажиров которой в Кольцово составило 2,5 миллиона человек.
Отмечается, что в этом году пассажирам екатеринбургского аэропорта было доступно 80 направлений, перелеты по которым выполняют 35 авиакомпаний.
«В качестве подарка Антон получил бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании и посещение бизнес-зала аэропорта на двоих»,
– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта.
Также всех пассажиров юбилейного рейса угостили праздничным тортом.
Отмечается, что большую роль в преодолении планки в семь миллионов сыграла авиакомпания «Уральские авиалинии», количество пассажиров которой в Кольцово составило 2,5 миллиона человек.
Отмечается, что в этом году пассажирам екатеринбургского аэропорта было доступно 80 направлений, перелеты по которым выполняют 35 авиакомпаний.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».