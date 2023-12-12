Екатеринбургский аэропорт Кольцово преодолел планку в семь миллионов пассажиров в год





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе аэропорта. «В качестве подарка Антон получил бесплатный перелет по маршрутной сети авиакомпании и посещение бизнес-зала аэропорта на двоих»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 19 декабря, екатеринбургский аэропорт Кольцово преодолел планку в семь миллионов пассажиров в год. Юбилейным пассажиром стал Антон Малагон, летевший со своей супругой и двумя детьми в Москву.Также всех пассажиров юбилейного рейса угостили праздничным тортом.Отмечается, что большую роль в преодолении планки в семь миллионов сыграла авиакомпания «Уральские авиалинии», количество пассажиров которой в Кольцово составило 2,5 миллиона человек.Отмечается, что в этом году пассажирам екатеринбургского аэропорта было доступно 80 направлений, перелеты по которым выполняют 35 авиакомпаний.