Свердловская природоохранная прокуратура уличила «Водоканал» в сбросе сточных вод в реку





– говорится в сообщении ведомства. «Кроме того, предприятием сброс сточных вод в водный объект осуществляется в отсутствие утвержденных нормативов допустимых сбросов и разрешения на сброс либо декларации о воздействии на окружающую среду»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Свердловская природоохранная прокуратура в ходе проверки выявила нарушения со стороны «Водоканала» Артинского городского округа при сбросе сточных вод в реку Уфа.Как объяснили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе прокуратуры Свердлвоской области, на момент проверки очистные сооружения «Водоканала» не были поставлены на учёт объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду несмотря на то, что они работали более шести месяцев.В связи с этим природоохранный прокурор через суд обязал компанию поставить на государственный учёт очистные сооружения, а также направить в уполномоченные органы пакеты документов, достаточные для получения разрешения на сброс загрязняющих веществ в реку.Решение суда не вступило в законную силу.