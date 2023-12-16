Уральские таможенники предупредили об ответственности за покупку «шпионских штучек»





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе Уральского таможенного управления. «Таможенники отправляют такие агентурные "находки" на экспертизу, по результатам которой получателю может грозить административная или уголовная ответственность. Так, с начала года было возбуждено 26 дел об АП. Все товары изъяты из оборота и возвращены продавцам»,





– подчеркнул начальник Уральской оперативной таможни Кирилл Дунаев. «По закону, физические лица не вправе его вести. Это нарушение неприкосновенности частной жизни и за это грозит наказание»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Уральские таможенники предупредили об административной и уголовной ответственности за приобретение «шпионских штучек» в интернет-магазинах. С начала 2023 года они выявили более 30 посылок с такими техническими средствами.Речь идет о таких приборах, как пишущие ручки со встроенной камерой, автомобильные ключи дистанционного управления с запрещённой «начинкой» в виде usb-порта и видеокамеры, и об отмычках, замаскированных под токарные инструменты и мебельную фурнитуру. Также к запрещённым в пересылке в МПО товарам относятся GPS-трекеры для контроля за домашними животными.Для того, чтобы избежать проблем с законом, таможенники рекомендуют гражданам, заинтересованных в приобретении необычных гаджетов, ознакомиться с информацией о порядке ввоза товаров в МПО, которая есть на сайте таможенного управления. Также по данному вопросу можно позвонить на горячую линию.Опознать «запрещёнку» довольно просто. Как правило, к ней относятся устройства, главное назначение которых вести скрытое наблюдение с помощью аудио- или видеозаписи.