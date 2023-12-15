Почти на неделю сократился процесс оформления инвалидности в Свердловской области

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Министерство социальной политики Свердловской области заявило, что удалось сократить средний срок обследования пациента в медучреждениях для установления инвалидности. По федеральным нормам это должно происходить не более, чем за 30 дней. В Свердловской области научились управляться за 24 дня.О сокращении среднего срока оформления инвалидности для нуждающихся доложил Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов. Он выступил на заседании регионального Совета при Губернаторе Свердловской области по делам инвалидов. Заявил он также, что достигнутое сокращение срока почти на неделю — не предел и медики стараются ещё ускорить процесс обследования пациентов для определения инвалидности. Для этого, в частности, организуются телемедицинские консультации пациентов, а медицинские организации оснащаются современным диагностическим оборудованием.Кроме того, на совете обсудили создание условий для предпринимательской деятельности инвалидов. Министерством инвестиций ради достижения этой задачи предпринимателям с инвалидностью выдаются гранты на реализацию социальных проектов, а Департамент по труду и занятости Свердловской области оказывает людям с инвалидностью помощь в подготовке бизнес-плана и при регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.