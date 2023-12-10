Двое из выброшенных на свердловской трассе котят попали в «Кляксу»

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Благотворительный фонд «Клякса»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В конце минувшей недели случилось небольшое чудо. Житель Нижних Серег спас восемь кошек и котят, которых неизвестные выбросили на верную гибель на мороз.Мужчина нашёл обречённых животных на трассе неподалёку от посёлка Атиг Свердловской области. Взрослые кошки вместе с котятами сидели прямо в снегу и уже начинали замерзать. Уралец спешно собрал брошенок в машину и отвёз в Екатеринбург для осмотра в ветклинике.У большинства спасённых кошек «звериные» доктора не обнаружили никаких тревожных признаков. Их спаситель забрал к себе домой и сейчас ищет желающих завести дома кошку. Но вот с двумя котятами оказалось всё не столь радужно. Как сообщают в приюте для травмированных животных «Клякса», под опекой которого в итоге оказались эти двое, котята были в крайне тяжёлом состоянии и надежд на спасение почти не было. К счастью, рекомендации, полученные у известного в Екатеринбурге ветврача Вячеслава Тебенькова, оказались весьма эффективными.На сегодняшний день оба котёнка начали кушать, состояние их стабилизировалось. Но у обоих диагностировано обморожение конечностей. У рыжего котёнка, которого нарекли Яной, обморожены передние лапки, а у серого Яши — все четыре. Котятам требуется особый уход и лечение.Материально помочь приюту «Клякса» в обеспечении питомцев кормами и медикаментами можно по ниже указанным реквизитам: