Ради строительства газопровода в Екатеринбурге закроют движение по Народной воли

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге специалисты «Екатеринбурггаза» закроют движение по улице Народной воли для строительства газопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.Ограничения будут действовать от дома № 24 по улице Народной воли до переулка Университетского. Ожидается, что строительные работы пройдут с 15 по 28 января 2024 года. На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.«Газовщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства», – сказали в мэрии.