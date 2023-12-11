Возрастное ограничение 18+
Ради строительства газопровода в Екатеринбурге закроют движение по Народной воли
Фото: Вечерние ведомости
В Екатеринбурге специалисты «Екатеринбурггаза» закроют движение по улице Народной воли для строительства газопровода. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Ограничения будут действовать от дома № 24 по улице Народной воли до переулка Университетского. Ожидается, что строительные работы пройдут с 15 по 28 января 2024 года. На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
«Газовщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства», – сказали в мэрии.
Ограничения будут действовать от дома № 24 по улице Народной воли до переулка Университетского. Ожидается, что строительные работы пройдут с 15 по 28 января 2024 года. На движении общественного транспорта перекрытие не скажется.
«Газовщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, а после завершения работ обязуются восстановить элементы благоустройства», – сказали в мэрии.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Улицу Коперника в уральской столице перекроют в двух местах
11 декабря 2023
11 декабря 2023
Сроки перекрытия на улице Зенитчиков в Екатеринбурге перенесли
09 декабря 2023
09 декабря 2023