Возрастное ограничение 18+
Мэрия и ГИБДД оказались неспособными пресечь незаконную парковку в Историческом сквере в Екатеринбурге
Фото: телеграм-канал «Коренной екатеринбуржец»
Сквер в самом центре Екатеринбурга, по которому разрешено движение лишь пешеходов и коммунальной техники, в последние месяцы превратился в автомобильную парковку – в некоторые дни авто парковались прямо у водосброса плотины.
Пресечь незаконную парковку в Историческом сквере города в городских администрации и ГИБДД оказались не в силах.
В ответ на обращения с просьбой пресечь незаконную парковку в ГИБДД пообещали направить в сквер дополнительные наряды ДПС (судя по всему, пока не особо помогает), и перенаправили обращение в администрацию Екатеринбурга. В мэрии же ответили, что «парковка автомобилей на территории Исторического сквера возникла в связи с новым форматом выставочно-ярморочной деятельностью Уральского центра развития дизайна».
Пресечь незаконную парковку в Историческом сквере города в городских администрации и ГИБДД оказались не в силах.
В ответ на обращения с просьбой пресечь незаконную парковку в ГИБДД пообещали направить в сквер дополнительные наряды ДПС (судя по всему, пока не особо помогает), и перенаправили обращение в администрацию Екатеринбурга. В мэрии же ответили, что «парковка автомобилей на территории Исторического сквера возникла в связи с новым форматом выставочно-ярморочной деятельностью Уральского центра развития дизайна».
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В 12 километрах от Екатеринбурга погиб «спешившийся» водитель
10 декабря 2023
10 декабря 2023
Силовики брали анализ ДНК и вручали повестки в военкомат иностранцам в ТЦ Екатеринбурга
12 декабря 2023
12 декабря 2023