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Жители Свердловской области начали привыкать к контейнерам для сортируемых отходов

11.38 Понедельник, 18 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Жители Свердловской области начали привыкать к контейнерам для раздельного сбора мусора. Так в некоторых районах количество правильно выброшенных отходов в специальных баках оказалось больше половины.

Как сообщили «Вечерним ведомостям» в пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза», в ряде территорий, где каждый вид мусора установлен свой контейнер (макулатура, пластик, металл и так далее), лучшие показатели демонстрирует Академический район Екатеринбурга, где в баках для макулатуры процент «правильных» отходов составляет 79%, у пластика показатель еще выше – 82%.

Хороший результат специалисты также зафиксировали в Верх-Исетском районе, где доля полезных отходов составила 74%, в Железнодорожном и Октябрьском районах – 49% и 46% соответственно. В Белоярском – 64%, а в Реже – 51%.

На территориях, где контейнеры делятся на те, что для сортируемых и не сортируемых отходов, лучший результат у жителей Чкаловского района уральской столицы, где в контейнерах для сортируемых отходов до 53% содержимого отправляется на последующую переработку.

Чуть меньше в Арамили – 51%. В Березовском – 45%, а в Сысерти – 39%. В среднем по Восточной зоне доля полезных фракций составляет 36%. Причем 13% от общего объема составляет пластик, а металл – только 3%, рассказали эксперты.

Как отмечает начальник отдела аналитики ЕМУП «Спецавтобаза» Екатерина Байдарико, лучше всего отходы сортируют там, где установлены контейнеры для сортируемого сбора мусора, в том числе сетки для пластика. По ее словам, это связано с тем, что людям становится понятно, какой мусор в какие баки необходимо выбрасывать, так как они видят, куда соседи выбрасывают пластиковые пакеты, бутылки, бумагу и картон.

«К сортируемым отходам относятся бумага, стекло, металл, пластик, в частности, ПЭТ-бутылки, емкости от бытовой химии, полиэтилен. Важно, чтобы отходы были чистыми и сухими. Остальной мусор относится к несортируемым отходам, например, подложки от еды, мягкие упаковки от соусов и детского питания, тетрапак, использованные средства гигиены, мусор после уборки дома и прочее»,

– объяснили в «Спецавтобазе».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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