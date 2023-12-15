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Синоптики предупредили о сильных перепадах температуры в Свердловской области
Фото: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра предупреждают о сильных перепадах температуры воздуха в Свердловской области: от -21°C ночью до 0°C днем.
Сегодня, 18 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем -14…-9°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый снег. Днем -11…-9°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 19 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. Ночью -16…-11°C, при прояснении до -21°C. Днем -10…-5°C, на севере до -15°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем слабый снег. Ночью -13…-11°C, днем -7…-5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 20 декабря, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -11…-6°C, при прояснении -21…-16°C. Днем -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ночью -8…-6°C, днем -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
Сегодня, 18 декабря, в Свердловской области облачно с прояснениями, местами небольшой снег. Днем -14…-9°C. Ветер 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге облачно с прояснениями, слабый снег. Днем -11…-9°C. Ветер 3-8 м/сек.
Во вторник, 19 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью в большинстве районов, днем местами небольшой снег. Ночью -16…-11°C, при прояснении до -21°C. Днем -10…-5°C, на севере до -15°C. Ветер 4-9 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью небольшой, днем слабый снег. Ночью -13…-11°C, днем -7…-5°C. Ветер 4-9 м/сек.
В среду, 20 декабря, в области облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -11…-6°C, при прояснении -21…-16°C. Днем -5…0°C. Ветер 4-9 м/сек, днем порывы до 14 м/сек.
В уральской столице облачно с прояснениями, ночью без существенных осадков, днем небольшой снег. Ночью -8…-6°C, днем -2…0°C. Ветер 4-9 м/сек, днем порывы до 13 м/сек.
Прогноз предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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