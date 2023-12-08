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Школьники Нижнего Тагила собрали «неубиваемого» бойца для «Битвы роботов»
Стоп-кадр видео компании «Телекон»
Разрушителя на колёсах спроектировали и собрали ученики одной из нижнетагильских школ совместно со студентами УрФУ. Сложно представить, чтобы такого громилу смогли победить в «Битве Роботов».
Своё творение школьники средней школы №100 Нижнего Тагила назвали «Т-1000». Это двойная отсылка — одновременно к роботу из голливудского фильма «Терминатор» и номеру школу («Нужно лишь убрать один нолик», — поясняет один из создателей механического монстра). У нижнетагильского «Т-1000» два колеса, прочная стальная рама и опасные диски спереди, которые вращаются со скоростью до 400 оборотов в минуту. Этими дисками робот крушит всё на своём пути. Механизм слушается команд с пульта дистанционного управления, а ещё его конструкция позволяет продолжать функционировать, даже при переворачивании: сооружён робот таким образом, что у него попросту нет «верха» и «низа».
Помогать с созданием «Т-1000» школьникам помогали их старшие товарищи — выпускники этой же школы, теперь получающие высшее образование в Уральском федеральном университете. А металлическую конструкцию «сшивали» рабочие местного завода. Обошлось создание робота более, чем в 230 тысяч рублей, по сообщению телекомпании «Телекон».
Своего металлического двухколёсного «бойца» нижнетагильцы планируют выставить в следующем году на соревнования «Битва роботов». Этот развлекательный чемпионат проходит в Москве. Сейчас его призовой фонд составляет 6 миллионов рублей.
Своё творение школьники средней школы №100 Нижнего Тагила назвали «Т-1000». Это двойная отсылка — одновременно к роботу из голливудского фильма «Терминатор» и номеру школу («Нужно лишь убрать один нолик», — поясняет один из создателей механического монстра). У нижнетагильского «Т-1000» два колеса, прочная стальная рама и опасные диски спереди, которые вращаются со скоростью до 400 оборотов в минуту. Этими дисками робот крушит всё на своём пути. Механизм слушается команд с пульта дистанционного управления, а ещё его конструкция позволяет продолжать функционировать, даже при переворачивании: сооружён робот таким образом, что у него попросту нет «верха» и «низа».
Помогать с созданием «Т-1000» школьникам помогали их старшие товарищи — выпускники этой же школы, теперь получающие высшее образование в Уральском федеральном университете. А металлическую конструкцию «сшивали» рабочие местного завода. Обошлось создание робота более, чем в 230 тысяч рублей, по сообщению телекомпании «Телекон».
Своего металлического двухколёсного «бойца» нижнетагильцы планируют выставить в следующем году на соревнования «Битва роботов». Этот развлекательный чемпионат проходит в Москве. Сейчас его призовой фонд составляет 6 миллионов рублей.
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