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Вместо обещанной проектом парковки жителям Берёзовского стоят ещё «человейники»
Фото: официальный сайт группы компаний «Актив Девелопмент»
Жители нового комплекса «Театральный», который выстроен в Берёзовском, не дождались большой, на 400 мест, автопарковки. В строительном проекте она была, но застройщик «перекроил» планы и решил впихнуть в квартал ещё жилых зданий.
Дома жилого комплекса «Театральный» расположились на улице Восточной в Берёзовском. Ознакомившись с нормативами, их жители, испытывающие проблемы с тем, где оставлять свои драгоценные автомобили на ночь, узнали, что по нормативам такому ЖК положены парковки на четыре сотни. И на стадии проектирования места под машины действительно планировались. Вот только когда квартиры были распроданы и не стало нужды рекламировать житьё в «Театральном», в том числе наличием парковок, свободные площадки превратились в площадки строительные, на которых появятся новые жилые дома (а, значит, проблема с парковками вскоре станет ещё острее).
Берёзовская газета «Золотая горка» побеседовала с представителем группы компаний «Актив Девелопмент» Игорем Лаисовым на эту злободневную тему. Тезисно, его комментарии о сложившейся ситуации с отсутствующим парковками сводятся к следующему. Закон не предусматривает, чтобы парковка была закреплена за домами ЖК «Театральный». Город меняется, меняется и городское пространство, а обещанные проектами парковки застраиваются и в других районах. Проблема с парковками в «Театральном» будет решена организацией парковок в местах по соседству. Наверное.
«Если брать чётко в рамках закона, никаких нарушений ни со стороны администрации, ни со стороны застройщиков нет. Такая система», — «успокоил» жителей «Театрального» представитель «Актив Девелопмент».
Дома жилого комплекса «Театральный» расположились на улице Восточной в Берёзовском. Ознакомившись с нормативами, их жители, испытывающие проблемы с тем, где оставлять свои драгоценные автомобили на ночь, узнали, что по нормативам такому ЖК положены парковки на четыре сотни. И на стадии проектирования места под машины действительно планировались. Вот только когда квартиры были распроданы и не стало нужды рекламировать житьё в «Театральном», в том числе наличием парковок, свободные площадки превратились в площадки строительные, на которых появятся новые жилые дома (а, значит, проблема с парковками вскоре станет ещё острее).
Берёзовская газета «Золотая горка» побеседовала с представителем группы компаний «Актив Девелопмент» Игорем Лаисовым на эту злободневную тему. Тезисно, его комментарии о сложившейся ситуации с отсутствующим парковками сводятся к следующему. Закон не предусматривает, чтобы парковка была закреплена за домами ЖК «Театральный». Город меняется, меняется и городское пространство, а обещанные проектами парковки застраиваются и в других районах. Проблема с парковками в «Театральном» будет решена организацией парковок в местах по соседству. Наверное.
«Если брать чётко в рамках закона, никаких нарушений ни со стороны администрации, ни со стороны застройщиков нет. Такая система», — «успокоил» жителей «Театрального» представитель «Актив Девелопмент».
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