Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»

Алиса Левина © Вечерние ведомости

Второй год подряд сотрудники МЧС из специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) Главного управления МЧС России по Свердловской области становятся лауреатами в федеральном фестивале «Созвездие мужества». Часть дислоцируется в Екатеринбурге.«В рядах пожарного спецназа на сегодняшний день службу несут более 100 человек, имеющих на вооружении более 50 единиц различной спасательной техники», – рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.Специализированные пожарно-спасательные части основаны в том числе для ликвидации крупных пожаров на опасных, например, химических объектах, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.