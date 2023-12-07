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Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»

11.12 Суббота, 16 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Второй год подряд сотрудники МЧС из специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) Главного управления МЧС России по Свердловской области становятся лауреатами в федеральном фестивале «Созвездие мужества». Часть дислоцируется в Екатеринбурге.

«В рядах пожарного спецназа на сегодняшний день службу несут более 100 человек, имеющих на вооружении более 50 единиц различной спасательной техники», – рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.

Специализированные пожарно-спасательные части основаны в том числе для ликвидации крупных пожаров на опасных, например, химических объектах, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.

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Алиса Левина © Вечерние ведомости


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11:12 Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
10:12 Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А
21:33 В Чите задержали бывшего свердловского чиновника
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20:16 Ветклиника «ЗооСпец» приняла в пациентки краснокнижную гостью Парка Маяковского
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