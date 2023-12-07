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Спасатели из Екатеринбурга второй год побеждают в номинации «Лучшая Специализированная пожарно-спасательная часть»
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Второй год подряд сотрудники МЧС из специализированной пожарно-спасательной части (СПСЧ) Главного управления МЧС России по Свердловской области становятся лауреатами в федеральном фестивале «Созвездие мужества». Часть дислоцируется в Екатеринбурге.
«В рядах пожарного спецназа на сегодняшний день службу несут более 100 человек, имеющих на вооружении более 50 единиц различной спасательной техники», – рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Специализированные пожарно-спасательные части основаны в том числе для ликвидации крупных пожаров на опасных, например, химических объектах, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.
«В рядах пожарного спецназа на сегодняшний день службу несут более 100 человек, имеющих на вооружении более 50 единиц различной спасательной техники», – рассказали в пресс-службе свердловского МЧС.
Специализированные пожарно-спасательные части основаны в том числе для ликвидации крупных пожаров на опасных, например, химических объектах, а также ликвидации чрезвычайных ситуаций как природного, так и техногенного характера.
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