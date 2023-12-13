Уральские и питерские учёные нашли новые вещества для потенциального лекарства от гриппа типа А

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Новое вещество, которое может стать лекарством от вируса гриппа типа А смогли синтезировать уральские и питерские учёные. Если вещество будет признано нетоксичным, то из него смогут делать противовирусные препараты.В совместных исследованиях учёные УрФУ и ИОС УрО РАН с учёными из Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера синтезировали новое вещество, которое, если пройдёт все испытания на токсичность и прочее, сможет стать основой для эффективного противогриппозного препарата против вируса группы А. На данном этапе вещество показывает низкую токсичность, однако пока находится в стадии экспериментов.Информация о разработке учёных и само исследование опубликованы в журнале Chemistry.Сотрудник проблемной лаборатории физиологически активных веществ УрФУ Светлана Котовская рассказала, что азотистые гетероциклы представляют большой интерес в разработке новых противовирусных соединений, и исследования учёных позволили синтезировать из них новые химические соединения, которые показали эффективность в борьбе с вирусом гриппа.На данном этапе все исследования запатентованы, безопасность соединений для живых существ изучается.