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Ветклиника «ЗооСпец» приняла в пациентки краснокнижную гостью Парка Маяковского
Фото: парк Маяковского / vk.com/ekbcpkio
Центральный парк культуры и отдыха имени В. Маяковского в Екатеринбурге посетила необычная гостья. Белую полярную сову обнаружили на территории парка посреди ночи.
По тому, что птица выглядела вялой, была вся покрыта инеем и равнодушно смотрела на людей, сотрудники парка поняли, что сова либо больна, либо травмирована. Её без особых проблем поймали и начали искать ветклинику, готовую принять дикую птицу. Никакого сюрприза в том, что такой клиникой оказался «ЗооСпец» в Пионерском посёлке, — эта ветеринарная лечебница специализируется на «экзотах» и птицах. Приняли и краснокнижную пернатую.
Беглого взгляда специалистов хватило, чтобы определить тяжёлое состояние гостьи Парка Маяковского. Её немедленно посадили в барокамеру, что дать птице надышаться чистого, насыщенного воздуха. При более детальном осмотре совы и взятии анализов обнаружились многочисленные проблемы. У бедняги диагностировали энтерит, протозооз, маллофагоз. Кроме того на одной из лапок нашлась небольшая рана кожи. Тут же началось медикаментозное лечение.
За время болезни сова успела сильно истощать. В «ЗооСпеце» её сразу же и подкормили. После этого птичку перевезли в Центр спасения животных для дальнейшей реабилитации.
В последнее время сообщения о том, что совы необычайно близко подлетают к жилью, часто приходят из разных населённых пунктов Свердловской области. Сов посреди города замечают и екатеринбуржцы. Чаще всего новости об этом подаются в умилительном ключе. На самом же деле, за ними стоит печальная суть. Если дикая птица оказывается среди «каменных джунглей», то она либо прилетает к новостройкам, выросшим на месте её родного леса, либо она больна или травмирована. В любом случае, не нужно пугать её излишним вниманием. Если же «дикарка» позволяет взять себя в руки, она почти без вариантов требует ветеринарной помощи и как можно более срочной. К слову, адрес «ЗооСпеца» — Екатеринбург, улица Сулимова, 23. Телефоны: +7 932 123-55-03 и 8 (343) 361-64-56.
По тому, что птица выглядела вялой, была вся покрыта инеем и равнодушно смотрела на людей, сотрудники парка поняли, что сова либо больна, либо травмирована. Её без особых проблем поймали и начали искать ветклинику, готовую принять дикую птицу. Никакого сюрприза в том, что такой клиникой оказался «ЗооСпец» в Пионерском посёлке, — эта ветеринарная лечебница специализируется на «экзотах» и птицах. Приняли и краснокнижную пернатую.
Беглого взгляда специалистов хватило, чтобы определить тяжёлое состояние гостьи Парка Маяковского. Её немедленно посадили в барокамеру, что дать птице надышаться чистого, насыщенного воздуха. При более детальном осмотре совы и взятии анализов обнаружились многочисленные проблемы. У бедняги диагностировали энтерит, протозооз, маллофагоз. Кроме того на одной из лапок нашлась небольшая рана кожи. Тут же началось медикаментозное лечение.
За время болезни сова успела сильно истощать. В «ЗооСпеце» её сразу же и подкормили. После этого птичку перевезли в Центр спасения животных для дальнейшей реабилитации.
В последнее время сообщения о том, что совы необычайно близко подлетают к жилью, часто приходят из разных населённых пунктов Свердловской области. Сов посреди города замечают и екатеринбуржцы. Чаще всего новости об этом подаются в умилительном ключе. На самом же деле, за ними стоит печальная суть. Если дикая птица оказывается среди «каменных джунглей», то она либо прилетает к новостройкам, выросшим на месте её родного леса, либо она больна или травмирована. В любом случае, не нужно пугать её излишним вниманием. Если же «дикарка» позволяет взять себя в руки, она почти без вариантов требует ветеринарной помощи и как можно более срочной. К слову, адрес «ЗооСпеца» — Екатеринбург, улица Сулимова, 23. Телефоны: +7 932 123-55-03 и 8 (343) 361-64-56.
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