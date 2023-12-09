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Погорельцам из Шайдурихи вручили ключи от новых домов
Фото: све.рф
На торжественной церемонии областной министр строительства Михаил Волков вручил ключи от новых домов жителям села Шайдуриха, пережившим страшный пожар.
Всего в Шайдурихе было заново построено 14 домов, во всех сделана и внутренняя отделка, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Ранее областные власти отчитались о постройке жилья для погорельцев из Сосьвы и Таёжного, которые пострадали от пожаров в конце апреля 2023 года. Дома для жителей Шайдурихи сдали позже, поскольку разрушительный пожар там случился в середине лета — 12 июля.
Всего в Шайдурихе было заново построено 14 домов, во всех сделана и внутренняя отделка, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.
Ранее областные власти отчитались о постройке жилья для погорельцев из Сосьвы и Таёжного, которые пострадали от пожаров в конце апреля 2023 года. Дома для жителей Шайдурихи сдали позже, поскольку разрушительный пожар там случился в середине лета — 12 июля.
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