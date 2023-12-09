Погорельцам из Шайдурихи вручили ключи от новых домов

Алиса Левина © Вечерние ведомости

На торжественной церемонии областной министр строительства Михаил Волков вручил ключи от новых домов жителям села Шайдуриха, пережившим страшный пожар.Всего в Шайдурихе было заново построено 14 домов, во всех сделана и внутренняя отделка, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.Ранее областные власти отчитались о постройке жилья для погорельцев из Сосьвы и Таёжного, которые пострадали от пожаров в конце апреля 2023 года. Дома для жителей Шайдурихи сдали позже, поскольку разрушительный пожар там случился в середине лета — 12 июля.