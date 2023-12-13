На севере Екатеринбурга уральский девелопер открыл фитнес-клуб на пять тысяч человек





– рассказали «Вечерним ведомостям» в пресс-службе компании «УГМК-Застройщик». «На площади 4 500 м2 располагается несколько пространств: многофункциональный тренажерный зал, сайкл-студия, залы для групповых тренировок, 25-метровый взрослый бассейн на 5 дорожек и 5-метровый детский бассейн. В распоряжении гостей – сауны, хамам, спа-процедуры с кабинетами эстетики тела и солярий»,

Фото: пресс-служба УГМК





– сказал Евгений Мордовин. «В первую очередь мы создаем экосистему, в которой человек получал все самое необходимое и лучшее. Это супермаркеты, кафе и рестораны, детская инфраструктура, медицинские клиники и фитнес-клубы»,

Фото: пресс-служба УГМК

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Сегодня, 15 декабря, на севере Екатеринбурге в районе «Изумрудный бор», в которым уже сейчас проживают три тысячи человек, открылся современный фитнес-клуб, рассчитанный на 5000 гостей. Он стал одним из самых больших фитнес-центров в городе.Отмечается, что он был создан по уникальному проекту, учитывающему все функциональные требования для большого фитнес-клуба.Для родителей в новом фитнес-центре также предусмотрен детский клуб, где ребят готовы увлечь развлекательными и познавательными занятиями. Кроме этого, в клубе предусмотрен фитнес-бар, где можно перекусить перед тренировкой или после нее.При разработке проекта особое внимание уделяли комфорту его гостей. Поэтому клуб оснастили бесключевым доступом. Простыми словами клиенты фитнес-центра получают браслеты с чипами, которые они могут использовать как ключ к шкафчику в раздевалке или онлайн-кошелек.По словам генерального директора «УГМК-Застройщик» Евгения Мордовина, для их компании нет второстепенных локаций и объектов, поэтому они каждому проекту уделяют пристальное внимание.