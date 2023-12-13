Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы

– приводят слова другой родительницы в издании.

«Действительно есть такая проблема. Особенно на первых этажах. Почему? Не первый же год зима, но не до такой степени промерзали. Дети в куртках и шапках сидят. Вчера собрание было, даже взрослые сидели в свитерах и не было жарко»,