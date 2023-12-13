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Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
Иллюстрация: Юлия Медведева / Вечерние ведомости
В Заречном микрорайоне Екатеринбурга родители учащихся в лицее №12 пожаловались на то, что их детям приходится заниматься в куртках и шапках из-за холода в кабинетах.
Об этом сообщает информационной агентство «ЕАН».
По словам одной из родительниц, температура воздуха на первом этаже не поднимается выше +14 градусов. Родители уверены, что проблема в том, что систему отопления на первом этаже не продували. Директор, с их слов, о проблеме знает, но не обсуждает ее.
Сейчас родители готовят обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор.
Об этом сообщает информационной агентство «ЕАН».
По словам одной из родительниц, температура воздуха на первом этаже не поднимается выше +14 градусов. Родители уверены, что проблема в том, что систему отопления на первом этаже не продували. Директор, с их слов, о проблеме знает, но не обсуждает ее.
«Действительно есть такая проблема. Особенно на первых этажах. Почему? Не первый же год зима, но не до такой степени промерзали. Дети в куртках и шапках сидят. Вчера собрание было, даже взрослые сидели в свитерах и не было жарко»,
– приводят слова другой родительницы в издании.
Сейчас родители готовят обращение в прокуратуру и Роспотребнадзор.
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