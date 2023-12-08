Возрастное ограничение 18+

Погода на выходных в Свердловской области ожидается умеренно холодной

17.08 Пятница, 15 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, погода на выходных в Свердловской области будет умеренно холодной. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться от -26°C ночью и до -10°C днем.

В субботу, 16 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ночью -24…-19°C. Днем -19…-14°C, на крайнем юге до -10°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.

В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-19°C, днем -14…-12°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.

В воскресенье, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -19…-14°C, в горах и низинах -26…-21°C. Днем -15…-10°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.

В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег. Ночью -16…-14°C, днем -12…-10°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.

Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».

Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
Юлия Медведева © Вечерние ведомости


Похожие материалы
Выходные в Свердловской области будут морозными
08 декабря 2023
Аномальные холода на Среднем Урале продолжаются
11 декабря 2023
Аномальные морозы уходят из Свердловской области
13 декабря 2023
Температура воздуха в Свердловской области может опуститься до -44°C
06 декабря 2023

Оставить комментарий

    • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
      heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
      winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
      worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
      expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
      disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
      joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
      sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
      neutral_faceno_mouthinnocent
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Возможности повлиять на строительство мусорного полигона у сысертских депутатов отберут с помощью двух законопроектов
Новости дня
  • Свердловская область
  • Россия и мир
  • Все новости
17:21 Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
17:08 Погода на выходных в Свердловской области ожидается умеренно холодной
16:43 Возле свердловского поселка Ис заметили двух волков
16:12 Средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге достигла почти 64 тысяч рублей
15:43 В мэрии Екатеринбурге рассказали, как пользоваться новыми турникетами в метро
15:05 Предпринимателя из Нижнего Тагила обвинили в убийстве
14:44 Трое жителей Нижнего Тагила нанесли ущерб заповеднику на восемь миллионов
14:01 В Свердловской области медики стали востребование на 30%
13:37 В Екатеринбурге 20-летняя девушка выбросила на улицу новорожденного сына
13:06 Екатеринбургский «Гортранс» сэкономил деньги на увеличении интервала движения
12:44 В Екатеринбурге вырос спрос на новогодние костюмы
12:05 Курсирующая между Екатеринбургом и Челябинском «Ласточка» будет останавливаться в Каменске-Уральском
11:36 Масштабный пожар в свердловском поселке Бобровский потушили
11:08 Глава свердловского Минздрава пообещал завершить ремонт в Рефтинской больнице
10:36 Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижнем Тагиле
10:00 На заводе в свердловском поселке Бобровский вспыхнул масштабный пожар
09:24 В Свердловской области грузовик с манипулятором оставил без тепла 72 дома
20:44 Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле
20:28 На центральной площади Екатеринбурга приступили к установке главной елки города
19:49 В Калиновском лесопарке уже пять дней ищут Бакса
19:20 В Белинке зазвучит музыка Геннадия Гладкова
18:59 Жители екатеринбургского Вторчермета обеспокоены судьбой отремонтированной двухэтажки
17:44 После жалобы Путину на состояние Рефтинской больницы ситуацией заинтересовался Куйвашев
17:02 Четырем свердловским городам дополнительно выделили деньги на ремонт дорог
16:34 Восемь лет дали виновнику смертельного ДТП в Алапаевске
15:58 В уральских «Россетях» пообещали до конца года достроить подстанцию в Белоярском округе
Все новости Свердловской области
11:53 На Солнце произошла самая мощная за последние шесть лет вспышка
11:35 В Японии звание адмирала впервые присвоили женщине
11:03 Губернатор Новосибирской области объяснил резкое подорожание яиц
19:21 Путин об абортах: права и свободы женщины должны соблюдаться
12:52 Профсоюзы Финляндии проводят масштабную забастовку
11:53 Около 70 российских депутатов потребовали срочно оказать медпомощь Алексею Горинову
11:06 В Махачкале после протеста жителей восстановили электроснабжение одного из районов
10:39 В Минобороны сообщили о девяти беспилотниках над Калужской и Московской областями
15:42 В Петербурге задержан высокопоставленный полицейский по делу об учете 100 тысяч иностранцев
14:36 Главу Троицка заподозрили в получении взятки в виде беговой дорожки
13:27 Туск официально стал премьер-министром Польши
13:03 Правительство РФ одобрило обнуление пошлин на поставки импортных яиц
12:28 Жители забайкальского города Борзя замерзают без отопления в аномальные морозы
11:47 Минздрав РФ планирует повысить доступность экстракорпорального оплодотворения
11:19 В Ростовской области 100 тысяч человек остаются без электричества из-за ледяного дождя
18:17 В Ростове-на-Дону объявлен режим повышенной готовности из-за сильного гололеда
17:36 Прокуратура: в самарской школе во время урока обрушился потолок
16:38 В Петербурге суд решил выдворить семьи детей, забросавших снегом Вечный огонь
15:56 ВЦИОМ: 18% россиян ничего не знают о содержании Конституции
14:44 Социолога Кагарлицкого* приговорили к штрафу в 609 тысяч рублей
14:27 СК: в Ивановской области возбудили дело после того, как школьники провалились в яму с кипятком
13:48 В Ингушетии после полицейской проверки пропали сотни литров изъятого пива
12:36 В Ивановской области школьники провалились в яму с кипятком из-за прорыва теплотрассы
12:10 В Совете Федерации считают, что яйца в России подешевеют только весной
11:21 Матвиенко выступила против включения в Конституцию государственной идеологии
11:03 В ГИБДД Москвы приостановили выдачу водительских прав из-за технического сбоя
Все новости России и мира
17:21 Родители учащихся 12-го лицея в Заречном пожаловались на холодные классы
17:08 Погода на выходных в Свердловской области ожидается умеренно холодной
16:43 Возле свердловского поселка Ис заметили двух волков
16:12 Средняя предлагаемая зарплата в Екатеринбурге достигла почти 64 тысяч рублей
15:43 В мэрии Екатеринбурге рассказали, как пользоваться новыми турникетами в метро
15:14 Ученые ПНИПУ выявили наиболее эффективный способ обработки новых титановых сплавов для деталей авиадвигателей
15:05 Предпринимателя из Нижнего Тагила обвинили в убийстве
14:44 Трое жителей Нижнего Тагила нанесли ущерб заповеднику на восемь миллионов
14:01 В Свердловской области медики стали востребование на 30%
13:37 В Екатеринбурге 20-летняя девушка выбросила на улицу новорожденного сына
13:06 Екатеринбургский «Гортранс» сэкономил деньги на увеличении интервала движения
12:44 В Екатеринбурге вырос спрос на новогодние костюмы
12:05 Курсирующая между Екатеринбургом и Челябинском «Ласточка» будет останавливаться в Каменске-Уральском
11:36 Масштабный пожар в свердловском поселке Бобровский потушили
11:08 Глава свердловского Минздрава пообещал завершить ремонт в Рефтинской больнице
10:36 Два человека пострадали в ДТП с участием автобуса в Нижнем Тагиле
10:00 На заводе в свердловском поселке Бобровский вспыхнул масштабный пожар
09:24 В Свердловской области грузовик с манипулятором оставил без тепла 72 дома
20:44 Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле
20:28 На центральной площади Екатеринбурга приступили к установке главной елки города
19:49 В Калиновском лесопарке уже пять дней ищут Бакса
19:20 В Белинке зазвучит музыка Геннадия Гладкова
18:59 Жители екатеринбургского Вторчермета обеспокоены судьбой отремонтированной двухэтажки
17:44 После жалобы Путину на состояние Рефтинской больницы ситуацией заинтересовался Куйвашев
17:02 Четырем свердловским городам дополнительно выделили деньги на ремонт дорог
16:34 Восемь лет дали виновнику смертельного ДТП в Алапаевске
Все новости
Работая с этим сайтом, вы даете свое согласие на использование файлов cookies. Статистика использования сайта отправляется в Google и Yandex. Политика конфиденциальности
OK