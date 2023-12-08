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Погода на выходных в Свердловской области ожидается умеренно холодной
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
По данным синоптиков Уральского гидрометцентра, погода на выходных в Свердловской области будет умеренно холодной. Ожидается, что температура воздуха будет колебаться от -26°C ночью и до -10°C днем.
В субботу, 16 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ночью -24…-19°C. Днем -19…-14°C, на крайнем юге до -10°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-19°C, днем -14…-12°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В воскресенье, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -19…-14°C, в горах и низинах -26…-21°C. Днем -15…-10°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег. Ночью -16…-14°C, днем -12…-10°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
В субботу, 16 декабря, в Свердловской области переменная облачность, преимущественно без осадков, местами изморозь. Ночью -24…-19°C. Днем -19…-14°C, на крайнем юге до -10°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В Екатеринбурге переменная облачность, преимущественно без осадков. Ночью -21…-19°C, днем -14…-12°C. Ветер южной четверти 3-8 м/сек.
В воскресенье, 17 декабря, в регионе облачно с прояснениями, ночью местами небольшой снег, днем небольшой, местами умеренный снег. Ночью -19…-14°C, в горах и низинах -26…-21°C. Днем -15…-10°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
В столице Урала облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем слабый снег. Ночью -16…-14°C, днем -12…-10°C. Ветер южный, юго-восточный 3-8 м/сек.
Прогноз погоды предоставлен ФГБУ «Уральское УГМС».
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