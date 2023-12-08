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В мэрии Екатеринбурге рассказали, как пользоваться новыми турникетами в метро

15.43 Пятница, 15 декабря 2023
Фото: Федор Серков / екатеринбург.рф
В екатеринбургском метрополитене уже заменили часть турникетов, однако не все горожане сумели разобраться с тем, как ими пользоваться. В связи с этим мэрия поделилась инструкцией по оплате проезда в метро.

Как объяснили в пресс-службе городской администрации, для того, чтобы оплатить проезд жетоном, необходимо найти на терминале «разрез» для монетки. Он находится на передней части терминала под считывателем для QR-кода (большое стеклянное окно).

«После того как вы опустите жетон в разрез, дисплей на верхней части турникета загорится зеленым и створки откроются – это значит, что можно проходить»,

– рассказали в администрации города.


У тех, кто пользуется банковской или транспортной картами все проще. Для этого достаточно приложить карту к полю на верхней части терминала, на которое указывает стрелка на дисплее. Карту нужно будет держать до тех пор, пока дисплей не загорится зеленым.

Примерно таким же образом работает оплата телефоном (NFC).

«Разблокируйте телефон. Для некоторых банковских систем необходимо открыть приложение банка. Сделайте это и приложите телефон к специальному полю на верхней части терминала»,

– подсказали в мэрии.


Там также сообщили, что к концу следующей неделе на станции «Площадь 1905 года» будут заменены все турникеты. Затем менять оборудование на современное будут на «Геологической».


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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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20:44 Пассажирский автобус столкнулся с иномаркой в Нижнем Тагиле
20:28 На центральной площади Екатеринбурга приступили к установке главной елки города
19:49 В Калиновском лесопарке уже пять дней ищут Бакса
19:20 В Белинке зазвучит музыка Геннадия Гладкова
18:59 Жители екатеринбургского Вторчермета обеспокоены судьбой отремонтированной двухэтажки
17:44 После жалобы Путину на состояние Рефтинской больницы ситуацией заинтересовался Куйвашев
17:02 Четырем свердловским городам дополнительно выделили деньги на ремонт дорог
16:34 Восемь лет дали виновнику смертельного ДТП в Алапаевске
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