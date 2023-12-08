В мэрии Екатеринбурге рассказали, как пользоваться новыми турникетами в метро





– рассказали в администрации города. «После того как вы опустите жетон в разрез, дисплей на верхней части турникета загорится зеленым и створки откроются – это значит, что можно проходить»,





– подсказали в мэрии. «Разблокируйте телефон. Для некоторых банковских систем необходимо открыть приложение банка. Сделайте это и приложите телефон к специальному полю на верхней части терминала»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В екатеринбургском метрополитене уже заменили часть турникетов, однако не все горожане сумели разобраться с тем, как ими пользоваться. В связи с этим мэрия поделилась инструкцией по оплате проезда в метро.Как объяснили в пресс-службе городской администрации, для того, чтобы оплатить проезд жетоном, необходимо найти на терминале «разрез» для монетки. Он находится на передней части терминала под считывателем для QR-кода (большое стеклянное окно).У тех, кто пользуется банковской или транспортной картами все проще. Для этого достаточно приложить карту к полю на верхней части терминала, на которое указывает стрелка на дисплее. Карту нужно будет держать до тех пор, пока дисплей не загорится зеленым.Примерно таким же образом работает оплата телефоном (NFC).Там также сообщили, что к концу следующей неделе на станции «Площадь 1905 года» будут заменены все турникеты. Затем менять оборудование на современное будут на «Геологической».