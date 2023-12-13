



– рассказали представители площадки. «Традиционно наиболее популярными вариантами праздничных нарядов в этом году оказались костюмы Деда Мороза и Снегурочки, которые взрослые покупают как для себя, так и для своих детей – на них пришлась наибольшая часть продаж. Такие костюмы в ноябре-декабре этого года в Екатеринбурге покупают на 60% чаще по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В преддверии праздников в Екатеринбурге вырос спрос на новогодние костюмы. По данным аналитиков «Авито», в этом сезоне жители уральской столице покупают костюмы на их площадке на 20% чаще, чем в прошлом году.В среднем покупка костюмов Деда Мороза и Снегурочки на взрослых людей за оба образа обходится екатеринбуржцам в 2850 рублей. Цена на детские костюмы может колебаться между 500 и 1000 рублей в зависимости от образа. Помимо этого, на площадке можно найти шикарные костюмы за десятки тысяч рублей.Также популярными образами среди девочек в этом году стали наряды Леди Баг – спрос вырос на 116%, принцесс (на 88%) и божьих коровок (+67%). У мальчиков главным хитом стал костюм дракона, спрос на которого подскочил аж на 322%. Также в топе костюмы Карлсона (на 300%) и индейца (+200%).Спрос на аренду костюмов с середины ноября по середину декабря год к году вырос на 54%. Средняя цена за посуточную аренду образа в преддверии праздников составляет 1500 рублей, минимальная – от 400 рублей.Отмечается, что спрос на пошив и ремонт новогодних костюмов вырос на 117%. Средний чек в ателье при заказе через Авито – от 300 рублей за ремонт костюма и от 2000 рублей за пошив, рассказали аналитики.