На центральной площади Екатеринбурга приступили к установке главной елки города

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге главную новогоднюю ёлку города начали наряжать ещё до установки. Дерево настолько высокое и пышное, что гораздо удобнее сначала прикрепить к его ветвям большую часть игрушек и прочих украшений, и только потом поднимать ёлку в вертикальное положение.Хороводы на центральной площади Екатеринбурга уральцы будут водить вокруг 30-метровой ели, диаметр которой составляет 12 метров. Среди украшений на её ветви приделывают большие золотые шары и стилизованное изображение цилиндра с тростью. Это сочетание — цилиндр и трость — отсылка к Александру Пушкину. Напомним, что творчество гениального русского поэта стало главной темой ледового городка в этом году.Наряженную елку на площади 1905 года планируют установить 18 декабря. Но ледовый городок, строящийся вокруг неё, откроется практические в последние дни уходящего года — только 29 декабря. Такому позднему открытию «поспособствовали» крепкие морозы, повлиявшие на график работ. Но, как сообщает официальный сайт администрации города, сейчас строительство в самом разгаре, на площади трудятся два десятка рабочих. В город уже везут лёд, из которого складывают крепости и лабиринты. Всего от карьера Северка в центр уральской столицы собираются переместить более 500 кубометров льда.