Жители екатеринбургского Вторчермета обеспокоены судьбой отремонтированной двухэтажки

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Жители Чкаловского административного района Екатеринбурга с удивлением наблюдают за странными преобразованиями одного из домов на улице Военной. Скромное двухэтажное здание долгие годы ветшало, приходя в непотребный вид, потом было отремонтировано, а затем стало стремительно возвращаться в прежнее обветшалое состояние.Двухэтажке под номером 16 на магистральной улице Военного городка на Вторчермете годиков уже очень немало. Построена она была в 1955 году и с тех пор не то, чтобы активно ремонтировалось. За капитальный ремонт его взялись сравнительно недавно — в 2016 году. Согласно официальным данным, на дом было потрачено в общей сложности более 3 миллионов рублей, если учитывать стоимость проектных работ и оплату услуг по строительному контролю. У двухэтажки заменили кровлю и печные трубы, провели ремонт системы подачи горячей и холодной воды, обновили фасад. Внутренняя электропроводка тоже была заменена, а во все окна были вставлены современные пластиковые окна. И, казалось бы, в таком «воскрешённом» состоянии дом может эксплуатироваться ещё долгие годы.Так первые годы после капремонта и было. В здание вернулись жильцы, закипела будничная жизнь. Но продолжалось это недолго. Сейчас двухэтажка снова стоит опустевшей. И хоть она ещё продолжает выглядеть свежеотремонтированной, её вновь возвращают в состояние обветшалости, причём целенаправленно. Пластиковые окна из многих проёмов выдернуты. По зданию гуляют сквозняки. Жители Вторчермета подозревают, что здание готовят к сносу и последующей стройке на его месте чего-то нового.Действительно, хоть подозрения о скором сносе пока подтверждения не получили, «Вечерним ведомостям» удалось выяснить, что дом по адресу «Военная, 16» ещё в ноябре 2023 года был снят с обслуживания коммунальных служб. А если посмотреть документацию, то можно убедиться, что фонд капитального ремонта дома давно перестал пополняться.В принципе, в этом не было бы ничего удивительного и тем более драматичного — мало ли двухэтажек сносится в Екатеринбурге по программе реновации и вне её? Иные дома даже статус объекта культурного наследия от сноса не уберегает. А уж 16-й дом на Военной — и близко не ОКН. Тем не менее, вызывает изумление, что на доме ставят крест вскоре после проведённого капремонта. Стоило ли тратить 3 миллиона рублей, чтобы превратить здание в «конфетку», а уже через шесть лет его снести? Впрочем, такое в России случается. Так, в Кандопоге в 2018 году признали аварийным дом, на капремонт которого потратили два миллиона рублей. А в Воронеже в начале этого года снесли строение с заново перекрытой кровлей. Совсем курьёзный случай произошёл в тюменском Заводоуковске. Там снесли дом, где вот-вот должны были сделать капремонт. Как выяснилось позже, снесли по ошибке. Уничтоженный дом действительно должны были ремонтировать, а сносу подлежал соседний, аварийный.