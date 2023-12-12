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Свердловский омбудсмен выступила против запрета абортов в частных клиниках
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова в эфире «ОТВ» выступила против запрета абортов в частных клиниках. По ее мнению, это «личное дело каждого».
«Не надо прописывать запрет на аборты в Конституции, это уже вмешательство в личную жизнь, это не будет никогда принято. Аборт – личное дело каждого. Есть человек, его права, выбор женщины, с ним нельзя не считаться. Запретами никогда никто ничего не решал», – заявила Татьяна Мерзлякова.
Свое заявление свердловский омбудсмен сделала в рамках разговора, приуроченного ко дню Конституции России.
Она также подчеркнула, что необходимо оказывать поддержку тем, кто хочет завести ребенка, но не может, например, из-за бесплодия, так как это актуальная проблема, о которой важно говорить.
Вчера, 13 декабря, в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет для частных клиник проводить аборты.
«Не надо прописывать запрет на аборты в Конституции, это уже вмешательство в личную жизнь, это не будет никогда принято. Аборт – личное дело каждого. Есть человек, его права, выбор женщины, с ним нельзя не считаться. Запретами никогда никто ничего не решал», – заявила Татьяна Мерзлякова.
Свое заявление свердловский омбудсмен сделала в рамках разговора, приуроченного ко дню Конституции России.
Она также подчеркнула, что необходимо оказывать поддержку тем, кто хочет завести ребенка, но не может, например, из-за бесплодия, так как это актуальная проблема, о которой важно говорить.
Вчера, 13 декабря, в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий запрет для частных клиник проводить аборты.
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