Взамен старых фонарей на улице Вайнера в Екатеринбурге устанавливают новые

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Накануне в Екатеринбурге на улице Вайнера поснимали все фонари. В администрации города сообщают, что вместо них установят новые с эффектом проекции на тротуарное покрытие.«Специалисты демонтируют старые фонари, чтобы установить современные светильники на существующие опоры. Обновленное освещение изменит визуальное восприятие пешеходной улицы Вайнера в темное время суток», – рассказали в мэрии.Там также пообещали, что старые фонари никуда не денутся. Сначала их уберут на склады, а потом будут использовать в других местах.