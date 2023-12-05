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Взамен старых фонарей на улице Вайнера в Екатеринбурге устанавливают новые
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Накануне в Екатеринбурге на улице Вайнера поснимали все фонари. В администрации города сообщают, что вместо них установят новые с эффектом проекции на тротуарное покрытие.
«Специалисты демонтируют старые фонари, чтобы установить современные светильники на существующие опоры. Обновленное освещение изменит визуальное восприятие пешеходной улицы Вайнера в темное время суток», – рассказали в мэрии.
Там также пообещали, что старые фонари никуда не денутся. Сначала их уберут на склады, а потом будут использовать в других местах.
«Специалисты демонтируют старые фонари, чтобы установить современные светильники на существующие опоры. Обновленное освещение изменит визуальное восприятие пешеходной улицы Вайнера в темное время суток», – рассказали в мэрии.
Там также пообещали, что старые фонари никуда не денутся. Сначала их уберут на склады, а потом будут использовать в других местах.
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