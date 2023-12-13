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В уральской столице утвердили график работы новогодних ярмарок
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В уральской столице согласовали график работы новогодних ярмарок, которые будут проходить в городе в праздничные дни. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Традиционные праздничные ларьки, которые появятся на площади 1905 года в ледовом городке, 30 и 31 декабря будут работать с 10.00 до 23.00.
Также гости ледового городка смогут прибрести елочные игрушки, декоративные композиции, сувениры и другую новогоднюю продукцию от уральских мастеров.
С 1 по 14 января ярмарка на площади 1905 года в выходные и праздничные дни будет работать с 10.00 до 20.00, в будние – с 16.00 до 22.00.
В тот же период, с 1 по 14 января, праздничные торговые ряды в Парке Архипова будут открыты с 10.00 до 22.00. С 1 по 31 января развернутся еще одна крупная ярмарка на площади Субботников, где новогодние ларьки будут работать с 10.00 до 20.00.
Традиционные праздничные ларьки, которые появятся на площади 1905 года в ледовом городке, 30 и 31 декабря будут работать с 10.00 до 23.00.
«В нарядных домиках посетители городка найдут леденцы, сахарную вату, расписные пряники, выпечку и прочие сладости, а также смогут согреться горячим чаем и глинтвейном»,
– рассказали в мэрии.
Также гости ледового городка смогут прибрести елочные игрушки, декоративные композиции, сувениры и другую новогоднюю продукцию от уральских мастеров.
С 1 по 14 января ярмарка на площади 1905 года в выходные и праздничные дни будет работать с 10.00 до 20.00, в будние – с 16.00 до 22.00.
В тот же период, с 1 по 14 января, праздничные торговые ряды в Парке Архипова будут открыты с 10.00 до 22.00. С 1 по 31 января развернутся еще одна крупная ярмарка на площади Субботников, где новогодние ларьки будут работать с 10.00 до 20.00.
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