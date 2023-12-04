Свердловская полиция предупреждает о «новогодних сюрпризах» от мошенников





– утверждает Валерий Горелых. «Телефон вы не покупали и не заказывали, но ваша подпись в суде доказывает обратное. Таких случаев уже много!»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Свердловской области рассказали о «новогодних» схемах мошенничества, которыми не брезгают пользоваться аферисты в праздничные дни. Полиция призывает граждан к бдительности.По данным начальника пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, в праздничные дни мошенники могут позвонить и сообщить о доставке, якобы это подарок. Затем они приезжают к своей жертве и отдают коробку, внутри которой может быть красивая кружка. Затем «курьер» просит расписаться за доставку. После этого обладателю «новогоднего сюрприза» приходит счет на оплату дорогого телефона от 25 тысяч рублей и выше.По его словам, чаще всего жертвами таких мошеннических схем оказываются пожилые люди.