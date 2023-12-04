Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области





– говорится в сообщении «С 11 декабря 20.00 до 15 декабря 20.00 на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение об атмосферном загрязнении воздуха в Свердловской области до вечера 15 декабря.В связи с этим объявлен НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности.