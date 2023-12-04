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Синоптики продлили предупреждение об атмосферном загрязнении в Свердловской области
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Синоптики Уральского гидрометцентра продлили предупреждение об атмосферном загрязнении воздуха в Свердловской области до вечера 15 декабря.
В связи с этим объявлен НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности.
«С 11 декабря 20.00 до 15 декабря 20.00 на территории Свердловской области сохраняются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе»,
– говорится в сообщении.
В связи с этим объявлен НМУ (неблагоприятные метеорологические условия) первой степени опасности.
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