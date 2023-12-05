Заброшенный корпус екатеринбургской ГКБ №40 хотят снести

– написал народный избранник.

«В ноябре специальная комиссия при региональном Минстрое постановила, что здание необходимо сносить. Опиралась на мнение коллег из Минздрава. Очень жаль. В памяти еще свеж ответ за 2018 год который подтверждал важность завершения строительства. Что изменилось?!»,