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Заброшенный корпус екатеринбургской ГКБ №40 хотят снести
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге заброшенный корпус екатеринбургской ГКБ №40, который не смогли достроить, хотят снести. Это решение приняла специальная комиссия при региональном министерстве строительства.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, опубликовавший ответ от областных властей на вопрос о судьбе недостроя.
Депутат также заявил, что он запросил объяснения у медицинского начальства по этому поводу.
Об этом в своем телеграм-канале сообщил депутат Госдумы от Свердловской области Андрей Альшевских, опубликовавший ответ от областных властей на вопрос о судьбе недостроя.
«В ноябре специальная комиссия при региональном Минстрое постановила, что здание необходимо сносить. Опиралась на мнение коллег из Минздрава. Очень жаль. В памяти еще свеж ответ за 2018 год который подтверждал важность завершения строительства. Что изменилось?!»,
– написал народный избранник.
Депутат также заявил, что он запросил объяснения у медицинского начальства по этому поводу.
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