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В Екатеринбурге младшие классы перестали ходить в 146-ю школу из-за холодных кабинетов
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
В Екатеринбурге родительница одного из учеников вторых классов 146-й школы заявила, что дети не могут ходить на занятия из-за холода в кабинетах. По ее словам, всему виной плохое отопление.
По словам мамы, родители приняли решение оставлять детей дома до тех пор, пока школу не отремонтируют или батареи не начнут лучше обогревать классы.
«Обогреватели ставить в классы запрещено. Родители предлагают заклеить пластиковые окна, но это не даст гарантии, что в классах станет теплее. Как детям получать знания? В школу можно ходить, но нужно тепло одеваться, так как парты и стулья очень холодные. Да и ручки писать не будут в такой холод»,
– рассказала местная жительница в сообществе «Инцидент Екатеринбург».
По словам мамы, родители приняли решение оставлять детей дома до тех пор, пока школу не отремонтируют или батареи не начнут лучше обогревать классы.
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