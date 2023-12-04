В Екатеринбурге младшие классы перестали ходить в 146-ю школу из-за холодных кабинетов





рассказала местная жительница в сообществе «Инцидент Екатеринбург». «Обогреватели ставить в классы запрещено. Родители предлагают заклеить пластиковые окна, но это не даст гарантии, что в классах станет теплее. Как детям получать знания? В школу можно ходить, но нужно тепло одеваться, так как парты и стулья очень холодные. Да и ручки писать не будут в такой холод»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В Екатеринбурге родительница одного из учеников вторых классов 146-й школы заявила, что дети не могут ходить на занятия из-за холода в кабинетах. По ее словам, всему виной плохое отопление.По словам мамы, родители приняли решение оставлять детей дома до тех пор, пока школу не отремонтируют или батареи не начнут лучше обогревать классы.