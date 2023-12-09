Бастрыкин заинтересовался домом в Екатеринбурге без канализации и водоснабжения





– говорится в сообщении Следкома. «В соцмедиа сообщается, что люди проживают в аварийном доме без водоснабжения и канализации. Семьям с маленькими детьми предлагают приобрести жилье на денежную компенсацию, которая ниже стоимости квартир в районе»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Екатеринбурге, в котором нет ни водоснабжения, ни канализации.Утверждается, что по данному факту свердловский СК организовал проверку по статье о халатности (ст.293 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства предоставить доклад о ходе расследования.