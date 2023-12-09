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Бастрыкин заинтересовался домом в Екатеринбурге без канализации и водоснабжения
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заинтересовался аварийным домом в Екатеринбурге, в котором нет ни водоснабжения, ни канализации.
Утверждается, что по данному факту свердловский СК организовал проверку по статье о халатности (ст.293 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства предоставить доклад о ходе расследования.
«В соцмедиа сообщается, что люди проживают в аварийном доме без водоснабжения и канализации. Семьям с маленькими детьми предлагают приобрести жилье на денежную компенсацию, которая ниже стоимости квартир в районе»,
– говорится в сообщении Следкома.
Утверждается, что по данному факту свердловский СК организовал проверку по статье о халатности (ст.293 УК РФ). Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального ведомства предоставить доклад о ходе расследования.
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