В Верхней Салде предупредили об отлове безнадзорных собак





– говорится в сообщении мэрии. «Убедительная просьба держать домашних собак на привязи, в вольере или закрыть в помещении. Если собака находится одна на улице, она может быть отловлена. Наличие ошейника не играет роли»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Администрация Верхней Салды предупредила местных жителей об отлове безнадзорных собак, который начнется уже завтра, 14 декабря. Горожан просят не отпускать своих питомцев на самовыгул.Известно, что отлов будет происходить в районе улиц Карла Маркса, рядом с торговым центром «Арбат», Энгельса, у школы искусств и кинотеатра «Кедр», Уральских Добровольцев и в центре города.