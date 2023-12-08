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В Верхней Салде предупредили об отлове безнадзорных собак

09.23 Среда, 13 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Верхней Салды предупредила местных жителей об отлове безнадзорных собак, который начнется уже завтра, 14 декабря. Горожан просят не отпускать своих питомцев на самовыгул.

«Убедительная просьба держать домашних собак на привязи, в вольере или закрыть в помещении. Если собака находится одна на улице, она может быть отловлена. Наличие ошейника не играет роли»,

– говорится в сообщении мэрии.


Известно, что отлов будет происходить в районе улиц Карла Маркса, рядом с торговым центром «Арбат», Энгельса, у школы искусств и кинотеатра «Кедр», Уральских Добровольцев и в центре города.

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Юлия Медведева © Вечерние ведомости


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