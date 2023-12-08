Возрастное ограничение 18+
В Верхней Салде предупредили об отлове безнадзорных собак
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Администрация Верхней Салды предупредила местных жителей об отлове безнадзорных собак, который начнется уже завтра, 14 декабря. Горожан просят не отпускать своих питомцев на самовыгул.
Известно, что отлов будет происходить в районе улиц Карла Маркса, рядом с торговым центром «Арбат», Энгельса, у школы искусств и кинотеатра «Кедр», Уральских Добровольцев и в центре города.
«Убедительная просьба держать домашних собак на привязи, в вольере или закрыть в помещении. Если собака находится одна на улице, она может быть отловлена. Наличие ошейника не играет роли»,
– говорится в сообщении мэрии.
Известно, что отлов будет происходить в районе улиц Карла Маркса, рядом с торговым центром «Арбат», Энгельса, у школы искусств и кинотеатра «Кедр», Уральских Добровольцев и в центре города.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В Екатеринбурге горит приют для домашних животных
08 декабря 2023
08 декабря 2023
В свердловском поселке Ис вновь загрызли собаку
12 декабря 2023
12 декабря 2023
В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
09 декабря 2023
09 декабря 2023