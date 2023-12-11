Возрастное ограничение 18+
Силовики брали анализ ДНК и вручали повестки в военкомат иностранцам в ТЦ Екатеринбурга
Фото: ГУ МВД России по Свердловской области
Вчера, 11 декабря, силовики нагрянули в екатеринбургский торговый центр «Гринвич», чтобы проверить как его посетители соблюдают миграционное законодательство.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, всех, кто попадал в поле зрения силовиков, доставили в дежурные части нескольких территориальных ОВД для «установления их личностей и принятия соответствующих решений».
По данным портала URA.RU, внимание силовиков было приковано к уроженцам стран СНГ. По словам корреспондента издания, задержанным приказали идти друг за другом, держа руки на плечах у впереди идущего соседа. Таким образом их вели на парковку.
Портал сообщает, что рейд проводился для того, чтобы проверять документы иностранных специалистов, а также выявлять иностранцев, получивших гражданство РФ. У них, как утверждается, брали анализ ДНК, после чего вручали повестки для постановки на воинский учет.
Как рассказал «Вечерним ведомостям» глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, всех, кто попадал в поле зрения силовиков, доставили в дежурные части нескольких территориальных ОВД для «установления их личностей и принятия соответствующих решений».
По данным портала URA.RU, внимание силовиков было приковано к уроженцам стран СНГ. По словам корреспондента издания, задержанным приказали идти друг за другом, держа руки на плечах у впереди идущего соседа. Таким образом их вели на парковку.
Портал сообщает, что рейд проводился для того, чтобы проверять документы иностранных специалистов, а также выявлять иностранцев, получивших гражданство РФ. У них, как утверждается, брали анализ ДНК, после чего вручали повестки для постановки на воинский учет.
Получать доступ к эксклюзивным и не только новостям «Вечерних ведомостей» быстрее можно, подписавшись на нас в сервисах «Яндекс.Новости» и «Google Новости».
В уральской столице накрыли салон интимных услуг
09 декабря 2023
09 декабря 2023
Первоуральцы третий день остаются без водоснабжения
04 декабря 2023
04 декабря 2023