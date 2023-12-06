Про уральских динозавров расскажут в «Пространстве Заря»

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Многим уральцам известен факт — миллионы лет назад на месте региона бушевал океан. Доказывают это зубы доисторических акул, в немалом количестве найденные на Урале. А вот был ли период, когда здесь бегали динозавры?Об уральских динозаврах в формате научно-популярной лекции расскажет в конце только начавшейся недели сотрудник лаборатории палеоэкологии Института Экологии растений и животных Михаил Девяшин. Слушатели лекции получат много познавательной информации о палеонтологии, узнают, какие виды давно вымерших животных открыты в последнее время, и как со временем менялись представления человека о гигантских ящерах, некогда населявших планету. Кроме того, Михаил Девяшин пояснит, насколько правдоподобны показаны динозавры «Парке Юрского периода» Стивена Спилберга.Местом проведения лекции «Какими были уральские динозавры?» станет «Пространство Заря» по адресу «Екатеринбург, улица Баумана, 2». Запланировано мероприятие на субботу, 16 декабря. Начало лекции в 16:00.