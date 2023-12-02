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В Новоуральске таксист спас жизнь замерзавшей девочке
Фото: Вечерние ведомости
В Новоуральске таксист спас жизнь девочке, которая сбежала из дома, чтобы найти убежавшую собаку, и отморозила себе ноги. Он заметил ее лежащей на обочине дороги в одном ботинке.
По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в ночь на 25 ноября водитель «Яндекс Такси» взял заказ в Южный район города и поехал по объездной дороге, которая проходит рядом с лесом. В какой-то момент он увидел лежащего рядом с проезжей частью человека и остановился, чтобы предложить помощь.
Им оказалась маленькая девочка. Она рассказала, что накануне у нее убежала собака и что она несколько часов ходила по лесу, пытаясь ее найти, но потеряла один ботинок и сильно замерзла. Мужчина посадил девочку в машину и обогрел, после чего позвонил ее маме. Та сообщила, где они живут, и таксист довез ребенка до дома. Оттуда девочку госпитализировали. Она в стабильном состоянии.
По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», в ночь на 25 ноября водитель «Яндекс Такси» взял заказ в Южный район города и поехал по объездной дороге, которая проходит рядом с лесом. В какой-то момент он увидел лежащего рядом с проезжей частью человека и остановился, чтобы предложить помощь.
Им оказалась маленькая девочка. Она рассказала, что накануне у нее убежала собака и что она несколько часов ходила по лесу, пытаясь ее найти, но потеряла один ботинок и сильно замерзла. Мужчина посадил девочку в машину и обогрел, после чего позвонил ее маме. Та сообщила, где они живут, и таксист довез ребенка до дома. Оттуда девочку госпитализировали. Она в стабильном состоянии.
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