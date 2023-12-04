В преддверии новогодних праздников усилилось патрулирование свердловских лесов





– подчеркнула Вероника Русинова. «На всех, кто не оформил ели по правилам, будут составлять протоколы об административных правонарушениях. Материалы о незаконной рубке будут передавать в органы внутренних дел»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В преддверии новогодних праздников в Свердловской области усилилось охрана лесов от незаконных рубок хвойных молодняков. Патрулировать свердловские леса вышли сотрудники лесничеств и полиции.Как рассказала заместитель областного министра природных ресурсов и экологии Вероника Русинова, в лесах и на дорогах общего пользования будут организованы стационарные посты и мобильные группы, у которых есть право задерживать граждан, проверять документы, изымать пилы и топоры, а также незаконно заготовленные для новогодних праздников деревья хвойные деревья.В декабре 2022 года государственными лесными инспекторами было проведено 1270 рейдов, 3854 беседы, а также выявлено 9 нарушений лесного законодательства и 37 незаконно срубленных деревьев. Ущерб лесному фонду был оценен в 324,3 тысячи рублей.