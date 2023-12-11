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За выходные из уральской столицы вывезли более 12 тысяч тонн снега
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Екатеринбургская администрация отчиталась перед горожанами об уборке города. По данным пресс-службы мэрии, за минувшие выходные из уральской столицы на спецполигоны вывезли более 12 тысяч тонн снега.
Кроме этого, специалисты обработали дороги и тротуары противогололедными материалами. Всего было израсходовано 259 тонн противогололедной смеси и песка.
Сегодня, 11 декабря, в городе также продолжается уборка улиц. В понедельник бороться со снегом отправили 403 рабочих и 164 спецмашины.
«По информации дорожных служб, в выходные в уборке улично-дорожной сети и тротуаров было задействовано 608 единиц спецтехники и более одной тысячи дорожных рабочих»,
– рассказали в администрации.
Кроме этого, специалисты обработали дороги и тротуары противогололедными материалами. Всего было израсходовано 259 тонн противогололедной смеси и песка.
Сегодня, 11 декабря, в городе также продолжается уборка улиц. В понедельник бороться со снегом отправили 403 рабочих и 164 спецмашины.
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