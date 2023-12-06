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Шести автомобилистам помогли на уральских трассах в минувшие выходные
Фото: Андрей Гоголев / Вечерние ведомости
В минувшие выходные патрули «Уралуправтодора» помогли шести автомобилистам, застрявшим на трассах Свердловской и Тюменской областей в сильный мороз.
По их словам, какие-то автомобили удалось отогреть на месте, какие-то отбуксировали на ближайший сервисный пункт, некоторым автомобилистам помогли с ремонтом и обогрели в патрульном автомобиле.
Отмечается, что патрули «Уралуправтодора» продолжают следить за обстановкой на уральских дорогах. В сложных ситуациях водителей просят звонить по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).
«Среди неисправностей транспортных средств – поломки двигателя, генератора, топливной системы и карданного вала. Мастера дорожных организаций, которые в непогоду патрулируют подведомственные трассы каждые 2 часа, своевременно обнаружили стоящие на дороге автомобили и оказали необходимую помощь»,
– рассказали дорожники.
По их словам, какие-то автомобили удалось отогреть на месте, какие-то отбуксировали на ближайший сервисный пункт, некоторым автомобилистам помогли с ремонтом и обогрели в патрульном автомобиле.
Отмечается, что патрули «Уралуправтодора» продолжают следить за обстановкой на уральских дорогах. В сложных ситуациях водителей просят звонить по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).
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