Шести автомобилистам помогли на уральских трассах в минувшие выходные





– рассказали дорожники. «Среди неисправностей транспортных средств – поломки двигателя, генератора, топливной системы и карданного вала. Мастера дорожных организаций, которые в непогоду патрулируют подведомственные трассы каждые 2 часа, своевременно обнаружили стоящие на дороге автомобили и оказали необходимую помощь»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

В минувшие выходные патрули «Уралуправтодора» помогли шести автомобилистам, застрявшим на трассах Свердловской и Тюменской областей в сильный мороз.По их словам, какие-то автомобили удалось отогреть на месте, какие-то отбуксировали на ближайший сервисный пункт, некоторым автомобилистам помогли с ремонтом и обогрели в патрульном автомобиле.Отмечается, что патрули «Уралуправтодора» продолжают следить за обстановкой на уральских дорогах. В сложных ситуациях водителей просят звонить по круглосуточному телефону: 8-800-200-63-06 (звонок бесплатный).