Хвалёные «Льявята» уступят место проверенным автобусам

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

С завтрашнего дня, то есть с понедельника, 11 декабря, по прежнему маршруту выйдут автобусы 108-го маршрута. Связано это с тем, что расхваленные трамваи «Львята», пущенные в этом году по линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, с уральскими холодами не справились.Отмена 108-го междугороднего автобуса была связана с тем, что ни екатеринбуржцы, ни пышминцы не бросились, сломя головы пользоваться новой трамвайной веткой (ради которой, напомним, вырубили огромный кусок Калиновского лесопарка). Стало очевидным, что трамвайное сообщение окупаться не будет ни в коей мере. Отменой автобуса людей попросту попытались заставить пересесть на «Львят» (и, соответственно, деньги за проезд в «Львятах» и оставлять). Другой причиной видится желание хоть как-то разгрузить излишне оживлённый проспект Космонавтов (дублёр которого, кстати, так и норовят впихнуть в лес).Многочисленные требования от жителей двух соседних городов вернуть автобус №108, а также проблемы, возникшие у «Львят» с приходом крепких уральских морозцев, заставили вернуть привычный для многих транспорт. Правда, речь идёт о временном возвращении. На какой срок маршрут №108 «воскреснет» пока неясно.К жизни вернут и автобусный маршрут №111, который связывает Екатеринбург и Среднеуральск. Автобусы с этим номером снова появятся на дорогах тоже с понедельника.