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Хвалёные «Льявята» уступят место проверенным автобусам

18.22 Воскресенье, 10 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние Ведомости
С завтрашнего дня, то есть с понедельника, 11 декабря, по прежнему маршруту выйдут автобусы 108-го маршрута. Связано это с тем, что расхваленные трамваи «Львята», пущенные в этом году по линии между Екатеринбургом и Верхней Пышмой, с уральскими холодами не справились.

Отмена 108-го междугороднего автобуса была связана с тем, что ни екатеринбуржцы, ни пышминцы не бросились, сломя головы пользоваться новой трамвайной веткой (ради которой, напомним, вырубили огромный кусок Калиновского лесопарка). Стало очевидным, что трамвайное сообщение окупаться не будет ни в коей мере. Отменой автобуса людей попросту попытались заставить пересесть на «Львят» (и, соответственно, деньги за проезд в «Львятах» и оставлять). Другой причиной видится желание хоть как-то разгрузить излишне оживлённый проспект Космонавтов (дублёр которого, кстати, так и норовят впихнуть в лес).

Многочисленные требования от жителей двух соседних городов вернуть автобус №108, а также проблемы, возникшие у «Львят» с приходом крепких уральских морозцев, заставили вернуть привычный для многих транспорт. Правда, речь идёт о временном возвращении. На какой срок маршрут №108 «воскреснет» пока неясно.

К жизни вернут и автобусный маршрут №111, который связывает Екатеринбург и Среднеуральск. Автобусы с этим номером снова появятся на дорогах тоже с понедельника.

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Антон Каптелов © Вечерние ведомости


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13:45 Жители Сысерти и Белоярки в морозы испытали проблемы с электроэнергией
12:24 В уралмашевском лесопарке поймали «солевого»
11:43 Собаку со щенками спасли от морозов в Белоярском посёлке
11:12 В 12 километрах от Екатеринбурга погиб «спешившийся» водитель
17:28 Екатеринбуржец пожаловался на долгое ожидание общественного транспорта
17:14 В Свердловской области выявили финансовую пирамиду P2P Arbitration
16:39 Два человека погибли во время утреннего пожара в Краснотурьинске
16:00 Глава СК заинтересовался состоянием сетей водоснабжения в Первоуральске
14:44 Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Качканаре
13:57 В уральской столице накрыли салон интимных услуг
12:57 В дома жителей Верхней Салды вернули тепло
12:01 Смертельное ДТП произошло под Нижним Тагилом с участием грузовиков
11:06 В центре Екатеринбурга столкнулись Land Rover и Kia
09:59 Сроки перекрытия на улице Зенитчиков в Екатеринбурге перенесли
21:17 Супруги-убийцы из Первоуральска предстанут перед судом
20:33 Комиссия ПЗЗ Екатеринбурга не отдала участки на Шарташе под застройку
20:11 Тройное столкновение случилось сегодня возле Косулино
19:22 Один из лидеров Перестройки станет героем экскурсии по Музею Бориса Ельцина
18:56 За выращивание наркоты в Нижнем Тагиле задержали юного «фермера»
18:32 Начался сбор средств на реставрацию Белой Башни
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17:24 В Первоуральске суд взыскал первую в этом году компенсацию за некачественную воду
16:59 В Екатеринбурге разыскивают 15-летнего юношу
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