Жители Сысерти и Белоярки в морозы испытали проблемы с электроэнергией

Антон Каптелов © Вечерние ведомости

Тяжёлая ситуация с электроснабжением сложилась в Сысертском районе Свердловской области. Жители нескольких населённых пунктов столкнулись с тем, что в пик морозов на улице они не могут включить обогревательные приборы.Во многом, именно из-за этих приборов и возникли трудности. Желая обогреть жилище, жители Сысертского района начали подключать тепловентиляторы, теплопушки, тепловые завесы и прочие обогреватели. Это вызвало перенагрузку в электросети — трансформаторные подстанции перестали справляться с таким повышенным потреблением энергии.Перебои с электроэнергией, недостаток напряжения, а то и полное отключение света отмечалось в Белоярском посёлке, в посёлках Прохладный и Бобровский, в Косулино, в других населённых пунктах. Как сообщает телеграм-канал «Инцидент Екатеринбург», свердловский филиал компании «Россети Урал» принял решение поднять напряжение на подстанциях для обеспечения безопасности электроснабжения. На некоторых подстанциях в срочном порядке проводится замена электроустановок на более мощные. Вместе с тем, энергетики обратились к свердловчанам с просьбой самостоятельно контролировать потребление электричества и не включать различные приборы без особой необходимости.