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Собаку со щенками спасли от морозов в Белоярском посёлке
Фото: Юлия Рязанова
Зоооволонтёры спасли из заброшенного, неотапливаемого дома в Белоярском посёлке Свердловской области собаку со щенками. Правда, помощи дождались не все из хвостатых малышей.
На днях в посёлковой заброшке жители Белоярского обнаружили собаку. В относительно тёплые дни она забралась с пустующее строение, где и ощенилась. Но грянувший на Урале аномальный «минус» застал мамашу и её деток врасплох. И хоть они жались друг к другу, помогало это мало. Когда на улице 30-градусный мороз, выжить сложно даже лохматым животным. В данном же случае собака и её щенки длинной шерстью не обладали. Несколько щенков так и замёрзли насмерть, не дождавшись помощи.
На спасение оставшихся мальцов и их мамочки бросились уральские зооволонтёры. Информация быстро распространилась между ними благодаря интернет-чатам, и люди поучаствовали, кто как сумел. Две зоозащитницы — Ольга Резник и Юлия Рязанова — двинулись на поиски заброшки с замерзающими животными.
«По навигатору нашли заброшку. Собака там. Щенки пищат. Сердце разрывается. Но кормящая мама на нас рычит, не подпускает. Задача осложняется тем, что пространство очень замкнутое, накинуть одеяло на собаку не получится», — делится деталями операции по спасению собак Юлия Рязанова.
Спасти недоверчивую собаку и её малышей от верной гибели удалось только после того, как к делу подключилась спец по дрессуре собак и два местных подростка, которые оказались знакомыми замерзающей Сосиски» (так они прозвали собаку). Парни пытались, как могли, поддерживать ощенившуюся Сосиску и у заброшки появились, чтобы в очередной раз её подкормить. А когда узнали, что появились шансы собачью стайку перевезти в тепло, помогли выманить её из холодного логова.
В итоге и сама Сосиска, и четверо её малышей были спасены от уральского мороза. Сейчас они на передержке, их откармливают и осматривают в целях определить, нужна ли ветеринарная помощь. Одновременно с этим начаты поиски постоянного жилья.
На днях в посёлковой заброшке жители Белоярского обнаружили собаку. В относительно тёплые дни она забралась с пустующее строение, где и ощенилась. Но грянувший на Урале аномальный «минус» застал мамашу и её деток врасплох. И хоть они жались друг к другу, помогало это мало. Когда на улице 30-градусный мороз, выжить сложно даже лохматым животным. В данном же случае собака и её щенки длинной шерстью не обладали. Несколько щенков так и замёрзли насмерть, не дождавшись помощи.
На спасение оставшихся мальцов и их мамочки бросились уральские зооволонтёры. Информация быстро распространилась между ними благодаря интернет-чатам, и люди поучаствовали, кто как сумел. Две зоозащитницы — Ольга Резник и Юлия Рязанова — двинулись на поиски заброшки с замерзающими животными.
«По навигатору нашли заброшку. Собака там. Щенки пищат. Сердце разрывается. Но кормящая мама на нас рычит, не подпускает. Задача осложняется тем, что пространство очень замкнутое, накинуть одеяло на собаку не получится», — делится деталями операции по спасению собак Юлия Рязанова.
Спасти недоверчивую собаку и её малышей от верной гибели удалось только после того, как к делу подключилась спец по дрессуре собак и два местных подростка, которые оказались знакомыми замерзающей Сосиски» (так они прозвали собаку). Парни пытались, как могли, поддерживать ощенившуюся Сосиску и у заброшки появились, чтобы в очередной раз её подкормить. А когда узнали, что появились шансы собачью стайку перевезти в тепло, помогли выманить её из холодного логова.
В итоге и сама Сосиска, и четверо её малышей были спасены от уральского мороза. Сейчас они на передержке, их откармливают и осматривают в целях определить, нужна ли ветеринарная помощь. Одновременно с этим начаты поиски постоянного жилья.
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