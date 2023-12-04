



– сказали в СК. «Председатель СК затребовал у исполняющего обязанности руководителя СУ СКР по Свердловской области доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела, а также о перспективах разрешения озвученной в обращении проблемы»,

Юлия Медведева © Вечерние ведомости

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации с аварийным домом в Качканаре, в котором живут инвалиды без возможности выйти из дома.По данным информационного центра СК, дом, о котором идет речь, был признан аварийным и непригодным для проживания в 2017 году. Его жильцов должны были расселить в прошлом году, но потом срок расселения перенесли на 2023 год. Однако до сих пор в нем продолжают жить люди, в том числе инвалиды, пенсионеры и семьи с детьми. Сообщается, что у людей с инвалидностью, проживающих в этом доме, нет возможности самостоятельно выйти из дома. Неоднократные обращения в различные инстанции результатов жильцам не принесли.