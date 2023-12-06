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Суд обязал отремонтировать спецприемник МВД в Екатеринбурге

16.31 Пятница, 8 декабря 2023
Фото: Владислав Постников / Вечерние ведомости
Ленинский суд Екатеринбурга накануне удовлетворил иск прокуратуры, в котором были требования привести в надлежащее состояние спецприемник для административно-арестованных на Елизаветинском шоссе.

Иск был подан прокурором Екатеринбурга после многочисленных жалоб отбывавших арест и выигранных ими судебных дел – ранее «Вечерние ведомости» неоднократно писали о том, что люди взыскивали с МВД компенсации за ненадлежащие условия содержания. В основном люди жаловались на холод, отсутствие горячей воды и отсутствие приточно-вытяжной вентиляции, которая оборачивалась сыростью и плесенью на стенах и потолке камер.

Правозащитница Вера Мангилева систематизировала материалы по нескольким делам и подала жалобу в Генпрокуратуру, после чего прокурор Екатеринбурга подал иск в защиту неопределенного круга лиц.

Судя Ольга Степкина иск удовлетворила – правда, частично: в части обязывания отремонтировать кровлю, провести горячую воду, оборудовать приточно-вытяжную вентиляцию и заменить электропроводку.

В части несоблюдения норм площади на одного арестанта иск удовлетворен не был. Как рассказала «Вечерним ведомосятм» Вера Мангилева, на последнее заседание прокуратура принесла акт, датированный октябрем 2023 года, согласно которому шестиместные камеры стали пятиместными, а четырехместные — трехместными. Таким образом нормы площади на одного человека были соблюдены.

Убрали эти кровати навсегда, либо это было сделано лишь на время проверки прокуратурой, узнают следующие административно-арестованные. На устранение других недостатков суд дал один год. Обязанность по ремонту возложена на ГУФСИН по Свердловской области – поскольку здание на Елизаветинском шоссе принадлежит этому ведомству, а МВД его лишь арендует.

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